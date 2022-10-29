Захарян не пожадничал, «Динамо» уже громит «Химки»

Перед окончанием первого тайма матча 15-го тура Премьер-лиги между «Динамо» и «Химками» болельщики увидели ещё один забитый гол и снова в ворота подмосковного коллектива. У «бело-голубых» Даниил Фомин дальним пасом нашёл вперед Арсена Захаряна, который тут же обыграл голкипера и защитника, но не стал завершать атаку, а отдал мяч Фёдору Смолову, который находился в более выгодном положении.

Счёт стал 3:0, динамовцы настигают ЦСКА и «Ростов» на третьей строчке в таблице, а «Химки» близки к тому, чтобы остаться в зоне вылета по итогам первого круга.

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