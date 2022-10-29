​Тюкавин: «Буду доказывать тренеру»

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин после субботней крупной победы над «Химками» со счётом 6:1 уделил время журналистам.

Среди прочего, Тюкавин отреагировал на слова главного тренера «Динамо» Славиши Йокановича о том, что он – футболист – является будущим клуба.

«Вот и буду доказывать тренеру. Он всё мне объясняет. Никаких проблем. Но в любом случае, после 1800 минут в прошлом сезоне нынешнее игровое время меня не устраивает», - сказал Тюкавин, чьи слова на своих страницах передаёт «Плеймейкер».

На текущий момент «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч команда Славиши Йокановича проведёт 6 ноября – против «Ростова» на поле соперника.