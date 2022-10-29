Каррера считает, что Глушаков должен получить наказание за свой поступок по ходу матча с «Динамо»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал поведение своего экс-подопечного Дениса Глушакова, который сейчас выступает за подмосковные «Химки».

Напомним, Глушаков был заменён по ходу первого тайма сегодняшнего матча 15-го тура РПЛ против «Динамо» (1:6). Хавбек не стал жать руку главному тренеру команды Спартаку Гогниеву и сразу отправился в подтрибунное помещение.

Итальянский тренер считает, что клуб должен наказать 35-летнего футболиста за такое поведение.

«Такое поведение Дениса Глушакова неприемлемо! Клуб должен вмешаться и применить санкции в отношении футболиста. Глушаков играет в РПЛ, а не во дворе», — цитирует Карреру Sport24.

Это поражение не позволило «Химкам» подняться с 15-го места турнирной таблицы РПЛ. На счету подмосковной команды по-прежнему девять набранных очков. Динамовцы же набрали 26 баллов, сравнявшись по этому показателю с ЦСКА, который до начала 15-го тура занимал третью строчку в таблице.