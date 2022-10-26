Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Селюк продолжает критиковать Юрана

26 Октября 2022 • 19:54 Комментировать
Динамо Москва
...
Химки
29.10 14:00

Известный агент Дмитрий Селюк продолжает критиковать тренера Сергея Юрана. Селюк не согласен с теми людьми, которые считают, что Юрана нужно вернуть в «Химки». Напротив, агент связывает нынешние проблемы команды с её бывшим тренером. 

«Многие из тех, кого он [Юран] набрал, достойны играть в ФНЛ, а не в РПЛ. В клубе случайные люди, с которых Юран, я уверен, получал деньги», - высказался Селюк, чьи слова приводит на своих страницах Metaratings.

Дмитрий Селюк, отметим, уже не впервые через прессу обвиняет Сергея Юрана в поборах с футболистов.

Сергей Юран неожиданно был уволен из «Химок» в августе. С тех пор команда не смогла выиграть ни одного матча. На текущий момент «Химки» занимают предпоследнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Химки Сергей Юран Дмитрий Селюк
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА ХИМКИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Октября
20:35 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «ЦСКА обязательно будет в призёрах»
20:13 · Россия. Премьер-лига
​Селюк: «Лучше пусть СК РФ проверит «Локомотив»
20:11 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Когда команда становится чемпионом? Когда выигрывает на своем поле и делает ничью на чужом»
19:54 · Россия. Премьер-лига
​Селюк продолжает критиковать Юрана
19:53 · Россия. Премьер-лига
Булыкин — о Давидсе: «Результат говорит сам за себя»
19:40 · Россия. Премьер-лига
Чанов: «Комментаторов слушать не надо - лучше слушать тренеров»
19:33 · Россия. Премьер-лига
Маслов: «Недооценка «Торпедо»? Не допускаю этого»
19:30 · Россия. Премьер-лига
Круглый стол по Fan ID отменён
19:24 · Россия. Премьер-лига
Малафеев: «Анюков — очень сильный футболист»
19:22 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала»: «Газинский — молодец, играет и забивает голы»
19:16 · Россия. Премьер-лига
Гаврилов — о Малкоме и Клаудиньо: «Если больше нет никого, то пусть берут их в сборную России»
19:13 · Россия. Премьер-лига
Черевченко: Вылет в Первую лигу «Локомотиву» точно не грозит
18:47 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев: У «Спартака» больше остальных шансов на то, чтобы навязать борьбу «Зениту»
18:35 · Россия. Премьер-лига
Погребняк: «В своё время Анюков был лучше Фернандеса»
18:35 · ФНЛ-2. Группа 1
Стукалов: «Если я продолжаю работать, значит доверие есть»
Все новости
Рекомендуем