​Селюк продолжает критиковать Юрана

Известный агент Дмитрий Селюк продолжает критиковать тренера Сергея Юрана. Селюк не согласен с теми людьми, которые считают, что Юрана нужно вернуть в «Химки». Напротив, агент связывает нынешние проблемы команды с её бывшим тренером.

«Многие из тех, кого он [Юран] набрал, достойны играть в ФНЛ, а не в РПЛ. В клубе случайные люди, с которых Юран, я уверен, получал деньги», - высказался Селюк, чьи слова приводит на своих страницах Metaratings.

Дмитрий Селюк, отметим, уже не впервые через прессу обвиняет Сергея Юрана в поборах с футболистов.

Сергей Юран неожиданно был уволен из «Химок» в августе. С тех пор команда не смогла выиграть ни одного матча. На текущий момент «Химки» занимают предпоследнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.