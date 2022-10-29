Добровинский: «Я всегда давал привилегию Йокановичу»

Юрист Александр Добровинский высказался о победе столичного «Динамо» над «Химками» со счётом 6:1.

«Я слышал, что был разговор, начали искать общий язык. Даже я затосковал по хорошей игре. Я всегда давал привилегию Йокановичу к тому, что он пришел с белого листа», – заявил эксперт, чьи слова цитирует издание «Спорт-Экспресс». Юрист выразил надежду, что коллектив сможет стать отлаженным механизмом ещё до паузы на катарский чемпионат мира.

Отметим, что «Динамо» после 15 туров поднялось в тройку лидеров Российской премьер-лиги, набрав 26 баллов. До четырёхмесячной паузы московский клуб проведёт ещё две игры чемпионата.

