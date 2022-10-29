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Лаксальт прокомментировал результат матча против «Химок»

29 Октября 2022 • 21:03 Комментировать
Динамо Москва
6:1
Химки
окончен

Защитник столичного «Динамо» Диего Лаксальт высказался о победе своей команды над «Химками» со счётом 6:1.

«Химки» и в прошлом туре проиграли «Спартаку» 0:5, но так сложилось. Чемпионат долгий, надеюсь, что у них все будет получше. Но мы должны думать о себе и продолжать усердно работать в оставшихся матчах до паузы на игры сборных», — заявил игрок национальной команды Уругвая, чьи слова приводит издание «Спорт-Экспресс». Диего отметил, что «Динамо» могло закончить домашний поединок без пропущенного гола.

Московский клуб выиграл три последних матча в чемпионате, что позволило «сине-белым» подняться в пятёрку лидеров Российской премьер-лиги.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Диего Лаксальт
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