​Глушаков: «Конфликта с Гогниевым нет»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков был заменён ещё по ходу первого тайма матча против «Динамо». После ухода с поля капитан подмосковной команды направился прямиком в раздевалку, не подходя к Спартаку Гогниеву, причём тренер выругался футболисту вслед. Перед игрой в Медиалиге Глушаков высказался на эту тему.

«В перерыве мы пообщались с тренером, тема закрыта. Он мне всё сказал. Он у меня спросил, а я ему ответил. Никаких вопросов, никаких конфликтов между нами не было. Он меня услышал, а я его услышал. Всё», - сказал Глушаков журналистам.

Напомним, что «Химки» в субботу проиграли в гостях у «Динамо» со счётом 1:6. Команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице.