Чежия – об ударе Макарова: «Не знаю, специально он или нет»

Защитник подмосковных «Химок» Ираклий Чежия рассказал про полученную травму во время матча 15 тура чемпионата России против московского «Динамо» (1:6).

«Удар Макарова локтем? Не знаю, специально он или нет. Но сам факт, что так получилось — хотя бы могли посмотреть, может удалили бы. Кровь идет, рассечение есть, а судья даже не смотрит», - приводит слова Чежии «Матч ТВ».

Футболист отметил, что до конца не знает наверняка тянет ли такое нарушение правил на красную карточку, так как пока ещё не смотрел повтор эпизода.

После поражения клуб из Московской области с девятью очками остался в зоне вылета.