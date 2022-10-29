Бувач высказался о победе «Динамо» над «Химками»

Заместитель генерального директора столичного «Динамо» Желько Бувач высказался о победе московского клуба над «Химками».

«Легкая победа сегодня? Нет-нет», — цитирует бывшего помощника Юргена Клоппа издание ТАСС. Напомним, что «Динамо» выиграло со счётом 6:1.

Сейчас московский клуб находится на пятой строчке в таблице Российской премьер-лиги. На счету подопечных Славиши Йокановича 26 очков после половины пройденной дистанции.

Бувач перешёл в «Динамо» в 2020 году, став спортивным директором столичного коллектива.

