«Химки» не побеждают уже 15 матчей

В субботу «Химки» снова огорчили армию своих болельщиков. Команда Спартака Гогниева проиграла в гостях у московского «Динамо», пропустив по три гола в каждом из таймов и забив гол престижа – 1:6.

Таким образом, серия «Химок» без побед во всех соревнованиях достигла уже 15 матчей. В рамках этой серии два матча завершились вничью, а 13 были проиграны.

Свою последнюю победу на сегодняшний день «Химки» отпраздновали ещё 7 августа, когда главным тренером команды был Сергей Юран. Тогда «Химки» со счётом 3:1 обыграли «Торпедо».

Следующий матч чемпионата России «Химки» проведут 4 ноября – против «Оренбурга» на своём поле.