​Гогниев бурно отпраздновал гол «Химок» - команда проиграла 1:6

Спартак Гогниев стал, пожалуй, главным действующим лицом в матче «Динамо» - «Химки». Тренер подмосковной команды по ходу игры ругался и даже заработал красную карточку в перерыве. Второй тайм Гогниев смотрел с трибуны стадиона.

На последних секундах при счёте 0:6 «Химки» заработали право на пенальти. После гола своей команды Спартак Гогниев радовался так, будто бы «Химки» вырвали ничью, а не забили гол престижа.

«Вот так, ***** [блин]!» - крикнул Гогниев с трибуны, не скрывая своей безумной радости.

Под руководством Спартака Гогниева «Химки» ещё ни разу не победили. Тренер работает с командой уже почти два месяца.