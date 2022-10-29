Хохлов — о Захаряне: «У нас любят превознести игрока, который ещё толком не сформировался»

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов высказался о 19-летнем полузащитнике «бело-голубых» Арсене Захаряне.

По мнению Хохлова, пока рано превозносить футболиста, который ещё даже не успел сформироваться.

«У нас любят превознести игрока, который ещё толком не окреп и не сформировался, и потом ждать, что каждый сезон он будет показывать такой же уровень. Всплески случаются у многих, но нужно подтверждать мастерство на протяжении нескольких лет. Хотя я не думаю, что Захарян просел, ему такое не грозит», — цитирует Хохлова «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что активный интерес к Захаряну проявляет лондонский «Челси». Напомним, что действующий контракт молодого футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 15 миллионов евро.

В текущем сезоне полузащитник провёл в составе «Динамо» 17 матчей, забив в них три гола и отдав пять результативных передач.