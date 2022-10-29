Экс-арбитр Федотов — о поведении Гогниева: «Я бы сразу его удалил»

Экс-арбитр Игорь Федотов поделился мнением о поведении наставника «Химок» Спартака Гогниева во время матча с «Динамо». После первого тайма главный тренер подмосковного клуба был удален.

«Я бы сразу его удалил. Так нельзя себя вести! Нужно контролировать свои эмоции. Гогниев – актер. Нужно вещи называть своими именами», — заявил Федотов «РБ Спорту».

По мнению эксперта, сам Гогниев понимает, что приближается его отставка из «Химок».

«Химки» с крупным счетом проиграли «Динамо» (1:6) в рамках матча 15-го тура Российской премьер-лиги. На данный момент подмосковный клуб занимает 15-е место в РПЛ, а «бело-голубые» поднялись на третью строчку.