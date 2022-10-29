Пономарёв: Гогниев — посредственный тренер

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением о поведении наставника «Химок» Спартака Гогниева в матче с «Динамо».

«Гогниев в свое время был посредственным футболистом в ЦСКА. Раньше был посредственный игрок, а сейчас посредственный тренер. Да еще и матом он на Глушакова ругается. Что это такое?» — заявил Пономарёв «Матч ТВ».

По мнению эксперта, сейчас «Химки» могут окончательно посыпаться, а Денис Глушаков может покинуть клуб, будет искать другую команду, возможно, где-то в Турции.

Напомним, «Химки» проиграли «Динамо» в 15-м туре РПЛ со счетом 1:6. Гогниев заменил Глушакова по ходу первого тайма, капитан подмосковной команды сразу же отправился в раздевалку и услышал в свой адрес несколько нецензурных реплик от тренера.