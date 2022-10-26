Юран: Я ничего не знаю о возможном возбуждении уголовного дела в отношении руководства «Химок»

Экс-наставник «Химок» Сергей Юран высказался о возможном возбуждении уголовного дела на руководство подмосковного клуба. Ранее сообщалось, что причиной возбуждения дела может стать задолженности по зарплате в команде.

«Я ничего не знаю, я же там не работаю. Возможно, будет какая-то проверка, задержка ведь была больше трех месяцев», — приводит слова Юрана Metaratings.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе девять набранных очков после 14 туров. В предстоящем матче подопечные Спартака Гогниева в гостях сыграют с «Динамо», встреча состоится 29 октября в 14:00 по мск.