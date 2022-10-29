Йоканович согласился с утверждением, что «Динамо» могло забивать 6 мячей ещё до перерыва

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович на пресс-конференции после матча с «Химками» (6:1) дал комментарий по игре.

- Я доволен сегодня как качеством игры, так и результатом. Надо сказать, что команда очень серьезно отнеслась к игре. Мы достаточно хорошо прессинговали, мы владели инициативой. После счета 3:0, к сожалению, мы ослабили немного хватку, но те игроки, которые вошли уже в игру, добавили нам агрессии, и мы смогли реализовать свои моменты.

- Вы сыграли здорово и забили больше «Спартака», но в первом тайме должны были забивать шесть. Что с реализацией, почему так плохо?

- По «Спартаку» - это их игра. Но если сравнивать ту игру «Химок» и нашу, то мы сегодня пропустили. Но вы правы, у нас сегодня было достаточно много моментов, мы доминировали и владели как территориальной, так и игровой инициативой. Вероятно, что тот третий гол на флажке первого тайма мог случиться раньше, но стоит отметить, что все игроки нашей атакующей группы не только создавали моменты, но и очень много прессинговали, оказывали давление на соперника. Также важно, что игроки терзали оборону рывками в глубину. Отмечу, что они проделали большой объем работы. В совокупности у нас получилось три мяча, но вероятно, по количеству созданных моментов могли забивать больше.