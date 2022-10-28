Захарян рассказал, что мог стать капитаном «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал о том, что главный тренер «бело-голубых» Славиша Йоканович планировал сделать его капитаном команды.

Напомним, сербский специалист возглавил «Динамо» минувшим летом, сменив на этом посту немца Сандро Шварца.

Захарян признался, что принял бы это предложение, если бы оно ему в итоге поступило.

«Выбор был — Фома, я и ещё пару человек, не помню, кто ещё. Сначала был удивлён, что у Шунина забрали повязку, но потом мне объяснили, что для Йокановича важно, чтобы капитаном был именно полевой игрок», — сказал Захарян в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В нынешнем сезоне 19-летний полузащитник провёл в составе «бело-голубых» 17 матчей, забив в них три мяча и пять раз ассистировав партнёрам по команде. После 14 туров текущего розыгрыша РПЛ динамовцы занимают седьмое место в турнирной таблице с 23 набранными очками в своём активе.