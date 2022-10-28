Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Захарян рассказал, что мог стать капитаном «Динамо»

28 Октября 2022 • 16:01 Комментировать
Динамо Москва
...
Химки
Через 20 ч. 26 мин.

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал о том, что главный тренер «бело-голубых» Славиша Йоканович планировал сделать его капитаном команды.

Напомним, сербский специалист возглавил «Динамо» минувшим летом, сменив на этом посту немца Сандро Шварца.

Захарян признался, что принял бы это предложение, если бы оно ему в итоге поступило.

«Выбор был — Фома, я и ещё пару человек, не помню, кто ещё. Сначала был удивлён, что у Шунина забрали повязку, но потом мне объяснили, что для Йокановича важно, чтобы капитаном был именно полевой игрок», — сказал Захарян в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В нынешнем сезоне 19-летний полузащитник провёл в составе «бело-голубых» 17 матчей, забив в них три мяча и пять раз ассистировав партнёрам по команде. После 14 туров текущего розыгрыша РПЛ динамовцы занимают седьмое место в турнирной таблице с 23 набранными очками в своём активе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Славиша Йоканович Арсен Захарян
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА ХИМКИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
33 мин
Оренбург Оренбург
Факел Факел
0
0
2.04 3.65 3.65
Видео
29.10.22 в 14:00
Динамо Москва Динамо Москва
Химки Химки
1.56 4.20 6.20
Видео
29.10.22 в 16:30
Ахмат Ахмат
Ростов Ростов
2.43 3.65 2.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Октября
17:27 · Россия. Премьер-лига
Романцев заявил, что Абаскаль заставил футболистов «Спартака» поверить в него
17:14 · Россия. Премьер-лига
Захарян сообщил об интересе к нему от «Барселоны»
17:08 · Россия. Премьер-лига
В «Аталанте» прокомментировали слухи об интересе к Захаряну
16:57 · Россия. Премьер-лига
Черевченко назвал главные проблемы «Локомотива»
16:45 · Россия. Премьер-лига
Корнеев назвал четырёх легионеров «Динамо» игроками среднего уровня
16:39 · Россия. Премьер-лига
​В «Милане» ответили на вопрос о Дивееве
16:35 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: Карьера у Павлюченко сложилась очень удачно
16:24 · Россия. Премьер-лига
Колыванов заявил, что было бы интересно увидеть матч сборной России против легионеров РПЛ
16:20 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, когда Галактионов возглавит «Локомотив»
16:10 · Россия. Премьер-лига
Селихов: «У нас товарищеские отношения с Максименко»
16:01 · Россия. Премьер-лига
Захарян рассказал, что мог стать капитаном «Динамо»
15:55 · Россия. Премьер-лига
Селихов — о матче с «Химками»: «Призы получать всегда приятно, но главное — три очка и победа»
15:49 · Россия. Премьер-лига
Захарян рассказал о беседе среди игроков «Динамо», после которой команда перестала проигрывать
15:39 · Россия. Премьер-лига
Сазонов — о результатах «Динамо»: «Мы набрали обороты»
15:25 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев: Я думаю, Дзюба ещё может поиграть в РПЛ
Все новости
Рекомендуем