Йоканович рассказал о непростом периоде «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович рассказал о трудном периоде клуба.

Специалист сказал, что данная проблема является обширной, дать однозначный ответ на вопрос о трудном периоде затруднительно, особенно учитывая, что сербский наставник находится в клубе лишь четыре месяца.

«Для строительства команды мне нужно больше времени. Более того, предполагалось, что не такое большое количество игроков покинет клуб», - цитирует Йокановича «Спорт-Экспресс».

С данным фактом тренер связывает не слишком хорошее начало сезона в чемпионате России.

В данный момент перед командой стоит задача найти стабильность, добавил Йоканович.