Тюкавин – о Гладышеве: «Он молодец! Поздравляю его с первым дублем в карьере»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин поздравил своего одноклубника Ярослава Гладышева с первым дублем в карьере.

«Он молодец! Поздравляю его с первым дублем в карьере. Он почему-то не очень радовался. Не знаю, почему», - приводит слова Тюкавина «Спорт-Экспресс».

Поединок между московским «Динамо» и подмосковными «Химками» завершился победой столичной команды со счётом 6:1. Гладышев во время данной встречи отметился двумя забитыми мячами – на 87-й и 89-й минутах.

После победы «бело-голубые» имеют в своём активе 26 очков, что позволило москвичам сравняться по этому показателю с «Ростовом» и ЦСКА.