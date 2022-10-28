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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Захарян рассказал тонкости европейского подхода Шварца

28 Октября 2022 • 15:22 Комментировать
Динамо Москва
...
Химки
Через 22 ч. 3 мин.

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян поделился мнением об экс-наставнике «бело-голубых» Сандро Шварце.

Напомним, немецкий специалист руководил московской командой в период с 2020 по 2022 год. Вместе с ним динамовцы завоевали бронзовые медали чемпионата России впервые за 14 последних лет.

19-летний футболист признался, что был сильно удивлён европейским подходом Шварца.

«Я к нему попал из «Динамо-2». До этого я работал только с российскими тренерами, попал туда, в основную команду, а там тебе чуть ли не день в день присылают нарезку твоей тренировки, ошибки, расписанные в тексте. Было много индивидуальных бесед, теории — показывали прям на видео, что ты делаешь правильно, а что нет», — рассказал Захарян в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В нынешнем сезоне Захарян провёл в составе «Динамо» 17 матчей, забив в них три гола и отдав пять результативных передач. Отметим, что в настоящий момент «бело-голубых» возглавляет сербский специалист Славиша Йоканович.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сандро Шварц Арсен Захарян
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