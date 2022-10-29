Тюкавин: «Динамо» набирает ход»

Форвард столичного «Динамо» Константин Тюкавин высказался о форме своего коллектива в последних играх.

«Мы пытаемся находить связи между собой. Потихоньку налаживается. Не надо говорить, что «Локомотив» или «Химки» слабые. Это мы набираем ход», – заявил нападающий молодёжной сборной России, чьи слова приводит Sport24. Игрок считает, что прогресс подопечных Славиши Йокановича может быть связан с наработкой связей и адаптацией новичков.

Отметим, что победа над «Химками» со счётом 6:1 позволила столичному клубу временно попасть в тройку лидеров Российской премьер-лиги.

