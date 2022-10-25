Юран - о Глушакове: «Его желание вернуться в «Спартак» понятно»

Чемпион России в составе московского «Спартака» Сергей Юран прокомментировал желание полузащитника подмосковных «Химок» Дениса Глушакова вернуться в состав «красно-белых».

Юран считает, что у Глушакова от природы хорошее здоровье, однако и отмечает отношение футболиста к самому себе. Полузащитник умеет держать свой организм под контролем, когда он уверен в своём желании выступать на высоком уровне.

«Ничего удивительного в показателях Глушакова нет, и его желание вернуться в «Спартак» понятно», - цитирует Юрана «Матч ТВ».

В 2017 году Денис Глушаков стал чемпионом России в составе «красно-белых». В том же году футболист стал обладателем суперкубка страны.