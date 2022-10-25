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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юран - о Глушакове: «Его желание вернуться в «Спартак» понятно»

25 Октября 2022 • 19:16 Комментировать
Спартак Москва
...
Торпедо Москва
30.10 16:30

Чемпион России в составе московского «Спартака» Сергей Юран прокомментировал желание полузащитника подмосковных «Химок» Дениса Глушакова вернуться в состав «красно-белых».

Юран считает, что у Глушакова от природы хорошее здоровье, однако и отмечает отношение футболиста к самому себе. Полузащитник умеет держать свой организм под контролем, когда он уверен в своём желании выступать на высоком уровне.

«Ничего удивительного в показателях Глушакова нет, и его желание вернуться в «Спартак» понятно», - цитирует Юрана «Матч ТВ».

В 2017 году Денис Глушаков стал чемпионом России в составе «красно-белых». В том же году футболист стал обладателем суперкубка страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Химки Сергей Юран Денис Глушаков
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