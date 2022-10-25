Юран – о Мелёшине: «Отцовские гены работают, но пока рано сравнивать его с ним»

Бывший нападающий московского «Спартака» Сергей Юран высказал своё мнение о 18-летнем форварде «красно-белых» Павле Мелёшине.

Специалист вспомнил о том, что в течение нескольких последних лет молодым футболистам уделялось слишком много внимания и придавалось весьма большое значение. В связи с этим на сегодняшний день рано что-либо прогнозировать, необходимо понаблюдать за нападающим как минимум один полноценный сезон.

«Да, пока Мелёшин выходит на замену, забивает, получает шансы. Отцовские гены работают, но пока рано сравнивать его с ним», - приводит слова Юрана «Матч ТВ».