Червиченко назвал сильнейшую академию в России

Бывший руководитель столичного «Спартака» Андрей Червиченко назвал лучшую академию в российском футболе.

«Несмотря на тот негатив, который окружает «Чертаново», их работа самая продуктивная и правильная. Как спродуцированная структура, эта академия, наверное, была самая лучшая», – заявил экс-президент «красно-белых», чьи слова цитирует Metaratings.ru. По мнению эксперта, школа московского клуба была заточена на воспитание игроков для лучших команды России.

Что же касается академии «Спартака», то, по словам Червиченко, из её стен вышло не так много талантов за последние годы. В качестве примера функционер привёл Павла Мелёшина.

