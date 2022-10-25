Талалаев исцелился - будет руководить московским «Торпедо» в матче против «Спартака»

Главный тренер московского «Торпедо» Андрей Талалаев пропустил матч четырнадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги из-за внезапной хвори, и его команда уступила «Ахмату» с минимальным гандикапом - бывшему, напомним, клубу Талалаева.

Но недомогание Андрея Викторовича оказалось скоропроходящим - как сообщает пресс-служба «Торпедо», главный тренер клуба вернется к исполнению своих обязанностей в матче пятнадцатого тура, в котором «Торпедо» в конце этой недели предстоит сразиться с московским «Спартаком».

Этот матч, напомним, состоится 30 октября на домашнем стадионе красно-белых.