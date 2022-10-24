Юран — о Пиняеве: Ему нужно играть, а не быть игроком ротации в другом клубе

Экс-наставник «Химок» Сергей Юран отреагировал на новость о том, что «Спартак» решил не подписывать нападающего «Крыльев Советов» Сергея Пиняева. Ранее сообщалось, что спортивный директор «красно-белых» Пол Эшуорт провел анализ всех данных молодого форварда самарцев и принял решение не приобретать 17-летнего игрока.

«Цена на игрока, агентские за игрока, зарплата — столько может быть причин. Пиняеву надо играть, не просто его брать для ротации состава», — цитирует слова Юрана «Чемпионат».

Специалист считает, что Пиняев является перспективным игроком, но ему необходимо еще много работать, у него есть большой потенциал.