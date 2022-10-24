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Классен: «Я счастлив в «Спартаке», хочу остаться в команде»

24 Октября 2022 • 13:49 Комментировать
Спартак Москва
...
Торпедо Москва
30.10 16:30

Защитник «Спартака» Леон Классен высказался о своём игровом времени в московской команде.

Напомним, 22-летний россиянин перешёл в «Спартак» в январе нынешнего года из австрийского «Тироля». В общей сложности за «красно-белых» футболист провёл 10 матчей, не отметившись в них результативными действиями.

Классен сообщил, что счастлив находиться в свой нынешней команде и не намерен её зимой покидать.

«Я счастлив в «Спартаке». То, что у меня не так много игрового времени, – это нормально, у нас конкуренция, каждый спортсмен хочет играть, это футбол. У меня действующий контракт со «Спартаком». Я хочу остаться в команде», — приводит слова Классена Metaratings.

Действующий контракт защитника с московским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает Классена в 600 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леон Классен
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