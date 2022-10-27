Зобнин рассказал о лучшем сезоне в своей карьере

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, какой сезон в составе московской команды он считает для себя лучшим.

По словам 28-летнего хавбека, самым памятным для него оказался сезон при итальянском тренере Массимо Каррере, когда «Спартак» выиграл чемпионский титул.

«При Каррере был мой первый сезон в «Спартаке». Любой молодой футболист играет его на эмоциях. Там была другая команда, опытная. Сейчас другая картина — в основном молодые русские ребята и молодой тренер», — цитирует Зобнина «Матч ТВ».

Напомним, что чемпионство 2017 года стало для «Спартака» первым за 16 последних лет. В том сезоне Зобнин принял участие в 29 матчах, забив в них два гола и отдав три результативные передачи.