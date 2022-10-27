Информация о том, что «Спартак» сыграет в дерби против «Торпедо» в особенной форме, находит подтверждение. Московский клуб показал атмосферный анонс для своих болельщиков в телеграм-канале.

«Возвращение к истокам. Скоро», - так подписано видео «красно-белых».

Очевидно, что «Спартак» сыграет в предстоящем дерби в ретро-форме со старой эмблемой. Внутри ромба на этой эмблеме нет мяча.

«Спартак» и «Торпедо» выяснят отношения в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги. Стартовый свисток на «Открытие Арене» прозвучит 30 октября в 16:30 по московскому времени.