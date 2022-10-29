Бояринцев оценил расклад сил в дерби «Спартак» - «Торпедо»

Экс-футболист столичного «Спартака» Денис Бояринцев высказался о предстоящем матче 15-го тура чемпионата России, в котором «красно-белым» будет противостоять другой столичный коллектив – «Торпедо».

«Спартак» в этой паре - фаворит. Как по турнирной таблице, так и по последним матчам. Но у «Торпедо» произошла смена тренерского штаба, им надо набирать очки», - приводит слова Бояринцева «Матч ТВ».

Столичное дерби пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» в воскресенье, 30 октября.

Перед этим матчем «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, а «Торпедо» располагается на последней позиции.