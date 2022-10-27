Зобнин: «На правах вице‑капитана где‑то могу напихать молодым, без этого никуда»

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин рассказал о своей роли в московском «Спартаке».

«Могу сказать спасибо тренеру, который доверят мне. Это даёт больше уверенности. На правах вице‑капитана где‑то могу напихать молодым, без этого никуда. Но в принципе сейчас такой необходимости нет», - цитирует футболиста «Матч ТВ».

Зобнин считает, что игроки – такие же люди, как и все, соответственно, любой футболист может совершить неправильное действие, и ошибка Наиля Умярова в матче против «Динамо» не является исключением. После данного эпизода спортсмен поддержал своего одноклубника.