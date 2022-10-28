Булатов уверен, что «Торпедо» сможет навязать борьбу «Спартаку»

Бывший полузащитник «Спартака» Виктор Булатов поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» примут на своём поле «Торпедо».

Эксперт уверен в том, что гости сумеют навязать «Спартаку» борьбу в предстоящей встрече, так как «автозаводцы», по мнению Булатова, преобразились с приходом нового главного тренера Андрея Талалаева.

«Талалаев привнёс в команду дисциплину и характер, он тренер с харизмой. «Торпедо» точно не будет заведомо аутсайдером и в чемпионате, и конкретно в игре со «Спартаком». «Красно-белым» придётся трудно», — цитирует Булатова Metaratings.

Напомним, что на данный момент «автозаводцы» замыкают турнирную таблицу РПЛ, имея в своём активе всего шесть набранных очков. Матч «Спартак» — «Торпедо» состоится в воскресенье, 30 октября. Начало — в 16:30 по московскому времени.