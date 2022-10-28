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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Павлюченко – о своей дисквалификации: «Завелся, хотел молодого проучить»

28 Октября 2022 • 00:15 Комментировать
Спартак Москва
...
Торпедо Москва
30.10 16:30

Роман Павлюченко высказался о восьмиматчевой дисквалификации, из-за которой бывший форвард российской сборной принял решение завершить карьеру.

«Я всегда спокойный был, но тут дело в другом. Закипел, потому что поразился молодежи, которая играет во второй лиге. Как они ведут себя, как с судьями разговаривают. Просто удивляет это. Я из‑за этого настолько завелся, что, честно, хотел проучить одного», – заявил нападающий в интервью «Матч ТВ».

Игрок отметил, что не видит смысла в апелляции. По мнению Романа, КДК смог хорошо распиарить тему с отстранением в то время, когда необходимо обращать внимание на хамское поведение молодых футболистов.

Напомним, что сегодня экс-игрок «Спартака», «Локомотива» и «Тоттенхэма» объявил об окончании профессиональной карьеры.
 

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Роман Павлюченко
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