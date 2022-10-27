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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» сделал заявление по поводу завершения карьеры Романа Павлюченко

27 Октября 2022 • 18:38 Комментировать
Спартак Москва
...
Торпедо Москва
30.10 16:30

Московский «Спартак» сделал заявление о завершении карьеры Романа Павлюченко и опубликовал его в социальных сетях.

Клуб сделал акцент на количестве проведённых Павлюченко матчей за команду, которых оказалось 188, а также на числе забитых голов – 87.

«Спартак» отметил высокие достижения спортсмена: Роман Павлюченко три раза выигрывал серебряные медали чемпионата России, а также дважды становился лучшим бомбардиром турнира. Кроме того, нападающий является обладателем кубка страны в составе «красно-белых».

«Всего наилучшего, и спасибо, Рома!» - гласит заявление «Спартака».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Роман Павлюченко Чемпионат России
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