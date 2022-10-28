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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Билялетдинов высказался об игре Соболева

28 Октября 2022 • 01:24 Комментировать
Спартак Москва
...
Торпедо Москва
30.10 16:30

Бывший игрок «Локомотива» и «Эвертона» Динияр Билялетдинов высказался об игре форварда столичного «Спартака» Александра Соболева.

«Пусть забил Соболев поменьше, чем Промес и Малком, зато прогрессирует. Спартаковский форвард не слишком одарен с точки зрения скорости или дриблинга. Но нащупал свои сильные качества и по сравнению с прошлым сезоном сделал шаг вперед», – заявил экс-футболист российской национальной команды в интервью «Спорт-Экспрессу».

По мнению полузащитника, Соболев и вовсе является лучшим игроком РПЛ на данный момент. Билялетдинов сравнивает Александра с Артёмом Дзюбой, но отмечает и единственный минус форварда, которым являются бесконечные падения.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Соболев забил семь голов в 13 матчах.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Динияр Билялетдинов Александр Соболев
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