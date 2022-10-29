Экс-советник Федуна: «Спартак» должен думать о мечте выиграть чемпионат»

Франко Камоцци, бывший советник Леонида Федуна, высказался о дерби между «Спартаком» и «Торпедо» в 15-м туре чемпионата России.

«Каждую неделю «Спартаку» приходится демонстрировать на поле свои амбиции. Матч с «Торпедо» - не исключение. «Спартак» должен думать о мечте выиграть чемпионат», - приводит слова Камоцци издание«Спорт-экспресс».

Столичное дерби пройдет на домашнем стадионе «красно-белых» «Открытие Банк Арене» 30 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

«Спартак» идет на втором месте после 14 туров, а «автозаводцы» замыкают турнирную таблицу Премьер-лиги.