​Павлюченко окончательно завершил карьеру

Роман Павлюченко был дисквалифицирован на восемь матчей Второй лиги за неспортивное поведение в виде оказания физического воздействия на соперника после игры. Давая комментарий на этот счёт, Павлюченко сказал, что наказание его не волнует.

«Я не собираюсь больше играть в большой футбол. Почему дали не 18 матчей дисквалификации, не 80, чтобы я в следующий раз мог играть в 50 лет только?» - вопрошает Павлюченко, чьи слова приводятся на страницах сайта «Матч ТВ».

Павлюченко сказал, что его футбольная карьера завершилась. По словам экс-игрока сборной России, за «Знамя» во Второй лиге он выступал просто для себя и для возможности поделиться опытом. Роман отметил, что теперь он решил вешать бутсы на гвоздь окончательно и бесповоротно.

«Я уже принял решение, ушёл из клуба», - сказал 40-летний Павлюченко, отметив при этом, что будет играть в Медиалиге.