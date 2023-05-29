Себальос в ближайшее время объявит о своём решении относительно будущего в «Реале»

Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос может покинуть клуб в качестве свободного агента.

26-летний футболист до сих пор не продлил контракт, истекающий через месяц, поскольку недоволен ролью в команде Карло Анчелотти. По сведениям журналиста Пабло Поло, будущее хавбека прояснится уже совсем скоро: Себальос объявит о своём итоговом решении на этой неделе. Судя по всему, он покинет «королевский клуб» свободным агентом.

Дани Себальос принадлежит «Реалу» с 2017 года. В текущем сезоне он записал себе в актив девять результативных передач и один забитый мяч в 44 поединках за команду.