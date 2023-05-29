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Чемпионат Испании. Ла Лига

Себальос в ближайшее время объявит о своём решении относительно будущего в «Реале»

29 Мая 2023 • 15:34 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетик Б
04.06 19:30

Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос может покинуть клуб в качестве свободного агента.

26-летний футболист до сих пор не продлил контракт, истекающий через месяц, поскольку недоволен ролью в команде Карло Анчелотти. По сведениям журналиста Пабло Поло, будущее хавбека прояснится уже совсем скоро: Себальос объявит о своём итоговом решении на этой неделе. Судя по всему, он покинет «королевский клуб» свободным агентом.

Дани Себальос принадлежит «Реалу» с 2017 года. В текущем сезоне он записал себе в актив девять результативных передач и один забитый мяч в 44 поединках за команду.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Дани Себальос
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РЕАЛ МАДРИД АТЛЕТИК Б
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