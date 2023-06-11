Модрич становится всё ближе к уходу из «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич может неожиданно покинуть клуб.

37-летний игрок был полностью уверен, что продолжит выступать за «сливочных» в следующем сезоне, и до продления контракта оставалось всего несколько шагов, однако новое предложение из Саудовской Аравии полностью перевернуло ситуацию. Как сообщает журналист Мигель Анхель Диас, теперь будущее хорвата находится под большим сомнением – игрок становится всё ближе к расставанию с «Реалом».

Лука Модрич защищает цвета «Реала» с 2012 года. В его активе 37 забитых мячей и 77 ассистов в 488 матчах за мадридский коллектив.