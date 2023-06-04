Мадридский «Реал» извлечёт выгоду из досрочного прекращения сотрудничества с Эденом Азаром.

Соглашение бельгийца рассчитано до 2024 года, но будет аннулировано по окончании текущего сезона, о чём клуб официально сообщил в субботу. По информации издания Cope, так как стороны согласовали расторжение договора в обоюдном порядке, «Реал» сэкономит порядка 7 млн евро на зарплате игрока.

Эден Азар защищает цвета «королевского клуба» с лета 2019 года. На его счету семь забитых мячей и 12 результативных передач в 76 матчах за команду во всех турнирах. Ранее футболист выступал за лондонский «Челси» и французский «Лилль».