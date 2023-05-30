«Интер» вышел на контакт с защитником «Реала»

Защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес ближайшим летом может оформить переход в миланский «Интер». Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, руководство «нерадзурри» обратилось к испанцу с целью разузнать о его планах на будущее.

Источник сообщает, что между сторонами пока ничего не согласовано. Начо пока не определился, хочет ли покидать «Реал» на правах свободного агента. Существует вероятность, при которой Фернандес согласится на новый контракт и продолжит исполнять в команде роль запасного.

Напомним, что всю свою карьеру Начо провёл именно в составе «Реала». Ранее сообщалось, что в услугах Фернандеса заинтересована другая итальянская команда – «Рома».