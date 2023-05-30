Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» вышел на контакт с защитником «Реала»

30 Мая 2023 • 10:04 Комментировать
Торино
...
Интер Милан
03.06 19:30

Защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес ближайшим летом может оформить переход в миланский «Интер». Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, руководство «нерадзурри» обратилось к испанцу с целью разузнать о его планах на будущее.

Источник сообщает, что между сторонами пока ничего не согласовано. Начо пока не определился, хочет ли покидать «Реал» на правах свободного агента. Существует вероятность, при которой Фернандес согласится на новый контракт и продолжит исполнять в команде роль запасного.

Напомним, что всю свою карьеру Начо провёл именно в составе «Реала». Ранее сообщалось, что в услугах Фернандеса заинтересована другая итальянская команда – «Рома».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Интер Милан Начо Фернандес трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТОРИНО ИНТЕР МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Мая
10:04 · Италия. Серия А
«Интер» вышел на контакт с защитником «Реала»
09:49 · Италия. Серия А
«Ювентус» принял решение по Погба
09:37 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» может купить итальянского полузащитника за 100 млн евро
09:00 · Италия. Серия А
«Рома» может подписать защитника «Реала»
04:54 · Италия. Серия А
Вьери: «Полузащита «Интера» сильнее, чем в «Манчестер Сити»
04:44 · Италия. Серия А
Костакурта: «Милан» провёл хороший сезон»
04:28 · Италия. Серия А
Амброзини: «В «Милане» надо улучшать всё, кроме вратарской позиции»
04:09 · Италия. Серия А
Монтелла: «Моуринью - гений» 1
03:16 · Италия. Серия А
Орландо: «Очевидно, что «Милан» нуждается в улучшениях»
03:03 · Италия. Серия А
Тарделли: «Не верю, что Луис Энрике станет тренером «Наполи»
02:58 · Италия. Серия А
Леау был вынужден извиняться после некрасивого эпизода с футболкой Кьезы
02:50 · Италия. Серия А
Новым спортивным директором «Наполи» станет бывший вратарь «Катаньи»
02:26 · Италия. Серия Б
В Италии начались матчи плей-офф Серии Б - определяется третий поднимающийся в Серию А
02:24 · Англия. Премьер-лига
Назначение Почеттино не изменило планов Лукаку – игрок попросит «Челси» продлить аренду ещё на год
02:18 · Италия. Серия А
Дзаккерони: «Оптимистично настроен по поводу всех трёх итальянских команд в финалах»
Все новости
Рекомендуем