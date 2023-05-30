Эмери хочет видеть в «Астон Вилле» нападающего из Ла Лиги

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери продолжает изучать варианты для усиления своего состава. По информации от журналиста Эшли Приса, испанский специалист хочет видеть в своей команде нападающего «Атлетика» Бильбао Нико Уильямса.

Источник сообщает, что Эмери нравится кандидатура молодого нападающего сборной Испании, который успел принять участие на чемпионате мира в Катаре. Также добавляется, что ради осуществления трансфера, «Астон Вилле», возможно, придётся побить свой трансферный рекорд.

20-летний Уильямс в этом сезоне записал на свой актив 6 голов и 4 ассиста в Ла Лиге.