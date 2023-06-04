Бензема – в основе на свой последний матч в «Реале»

«Реал» в воскресенье объявил об уходе из клуба Карима Бензема. Воскресный матч против «Атлетика» из Бильбао станет для 35-летнего французского нападающего последним в составе «сливочных». Бензема выйдет на поле с первых минут.

Полностью стартовый состав «Реала» выглядит так: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Начо, Камавинга, Себальос, Кроос, Родриго, Винисиус Жуниор, Бензема.

Матч между «Реалом» и «Атлетиком» стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.