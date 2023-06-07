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Чемпионат Испании. Ла Лига

Роналду: «Я знал, что Бензема приедет в Саудовскую Аравию»

07 Июня 2023 • 21:08 Комментировать
Аль-Иттихад Джидда
2:0
Аль-Таи
окончен

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о решении Карима Бензема продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Француз последовал примеру своего бывшего товарища по мадридскому «Реалу», приняв предложение из Саудовской Аравии. Новым клубом 35-летнего игрока стал «Аль-Иттихад».

«Я знал, что Карим приедет в Саудовскую Аравию, – высказывается Роналду, цитируемый Relevo. – Именно поэтому я говорил, что в будущем местный чемпионат войдёт в пятёрку сильнейших в мире», – заявил 38-летний португалец, перешедший в «Аль-Наср» в январе вскоре после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Криштиану Роналду Карим Бензема Аль-Наср Аль-Иттихад
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