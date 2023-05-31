«Реал» всё ещё надеется удержать Бензема – шансы невелики

Мадридский «Реал» не теряет надежду в вопросе продления контракта Карима Бензема.

Если верить недавним сообщениям СМИ, француз очень близок к переходу в «Аль-Иттихад». 35-летний игрок уже сообщил «Реалу» о своём решении, однако руководство «сливочных» по-прежнему хотело бы сохранить форварда в своих рядах, докладывает журналист Санти Ауна. Впрочем, шансы на это очень невелики.

Карим Бензема выступает за «Реал» с 2009 года. В текущем сезоне он забил 30 мячей за команду Карло Анчелотти во всех турнирах, появившись на поле 42 раза. Действующее соглашение игрока истекает через месяц.