Модрич: «Жаль, что Бензема ушёл из «Реала», но у каждого свой путь»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич ответил на вопрос об уходе Карима Бензема.

Французский футболист решил перебраться в саудовский «Аль-Иттихад» после 14 лет выступлений в «Реале».

«Как я уже говорил, мне очень жаль, что Бензема уходит из «Реала», – высказывается Модрич на пресс-конференции в преддверии матча сборной Хорватии против Нидерландов в рамках Лиги наций. – Карим – выдающийся игрок, но у каждого свой карьерный путь, каждый поступает так, как считает нужным, и он решил, что для него так будет лучше. Мы благодарны ему и желаем удачи», – цитирует журналист Альфредо Педулла 37-летнего хорвата.