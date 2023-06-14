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Чемпионат Испании. Ла Лига

Модрич: «Жаль, что Бензема ушёл из «Реала», но у каждого свой путь»

14 Июня 2023 • 00:40 Комментировать
Аль-Иттихад Джидда
2:0
Аль-Таи
окончен

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич ответил на вопрос об уходе Карима Бензема.

Французский футболист решил перебраться в саудовский «Аль-Иттихад» после 14 лет выступлений в «Реале».

«Как я уже говорил, мне очень жаль, что Бензема уходит из «Реала», – высказывается Модрич на пресс-конференции в преддверии матча сборной Хорватии против Нидерландов в рамках Лиги наций. – Карим – выдающийся игрок, но у каждого свой карьерный путь, каждый поступает так, как считает нужным, и он решил, что для него так будет лучше. Мы благодарны ему и желаем удачи», – цитирует журналист Альфредо Педулла 37-летнего хорвата.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Сборная Хорватии Лука Модрич Аль-Иттихад
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