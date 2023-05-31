Будущее нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема почти наверняка связано с Саудовской Аравией.

Как сообщает Diario AS, «Аль-Иттихад» как никогда близок к соглашению с французским нападающим. Все указывает на то, что он уже почти стал игроком саудовской лиги. «Аль-Иттихад» является нынешним чемпионом Саудовской Аравии, его тренирует португалец Нуну Эшпириту Санту.

По информации источника, Бензема провел встречу с агентом на тренировочной базе «Реала» сегодня вечером. В футболке «королевского клуба» он провел 647 матчей, забил 353 гола и сделал 165 результативных передач.