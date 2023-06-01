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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема решил остаться в «Реале» слухи

01 Июня 2023 • 22:59 Комментировать
Аль-Иттихад Джидда
2:0
Аль-Таи
окончен

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема готов продолжить выступления в клубе.

На днях многочисленные источники сообщили о намерении француза отказаться от продления контракта с «Реалом» ради перехода в саудовский «Аль-Иттихад». По обновлённым сведениям Marca, 35-летний форвард принял решение остаться в мадридском клубе. Он считает, что способен провести ещё один успешный сезон в цветах «сливочных», поэтому пока не собирается никуда уходить.

Карим Бензема отыграл 42 матча за «Реал» в нынешней кампании, отметившись 30 забитыми мячами и шестью результативными передачами. Его действующий контракт истекает в конце месяца.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Аль-Иттихад
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