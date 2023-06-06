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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Бензема – о чемпионате Саудовской Аравии: «Роналду уже выступает здесь – это говорит о многом»

06 Июня 2023 • 22:06 Комментировать
Аль-Иттихад Джидда
2:0
Аль-Таи
окончен

Новичок «Аль-Иттихада» Карим Бензема прокомментировал свой переход.

35-летний футболист подписал с саудовским клубом трёхлетний контракт, о чём было объявлено официально во вторник.

«Для меня это новый вызов, начало новой жизни, и я не могу дождаться первой тренировки. Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы выиграть как можно больше трофеев, забить как можно больше голов и порадовать мой новый клуб и его болельщиков.

Чемпионат Саудовской Аравии достаточно хорош, здесь много качественных игроков. Здесь уже выступает мой друг Криштиану Роналду – это о многом говорит. Местный футбол развивается», – цитирует Madrid Xtra Бензема.

Напомним, что француз выступал за мадридский «Реал» с 2009 по текущий год.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Криштиану Роналду Карим Бензема Аль-Иттихад
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