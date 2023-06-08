Бензема рад, что играет в одном чемпионате с Роналду

Форвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема выразил свою радость по поводу присутствия его близкого друга Криштиану Роналду в чемпионате Саудовской Аравии.

Карим Бензема и Криштиану Роналду играли в мадридском «Реале» с 2009 по 2018 годы. В течение этого периода они совместно достигли значительных успехов, включая 4 победы в Лиге чемпионов и 2 трофея чемпионата Испании.

«Криштиану Роналду здесь, и это показывает, что Саудовская Аравия начинает повышать свой уровень, что важно с международной точки зрения», – заявил Карим Бензема.

Он также отметил, что сейчас в Саудовской Аравии собрались крупные футбольные имена, включая его самого и Криштиану Роналду. Бензема подчеркнул важность демонстрации того, что саудовский футбол может оказывать влияние на мировой уровень.